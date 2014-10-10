Спецдепартамент ДФС буде перевіряти, чим володіють високопосадовці

Уряд у рамках реалізації положень закону про люстрацію доручив Державній фіскальній службі створити спеціальний департамент для перевірки доходів та майнового стану високопосадовців, суддів та прокурорів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Що стосується Державної фіскальної служби, для перевірки доходів вищих посадових осіб, суддів і прокурорів, я звертаюся до керівника ДФС створити окремий департамент по моніторингу і перевірці декларацій і з’ясування майнового стану високопосадовців», - сказав голова уряду.

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Він додав, що уряд на сьогоднішньому засіданні приймає рішення про проведення перевірок. «Уряд приступає до виконання закону України про очищення влади. Нова якість системи державного управління, звільнення всіх тих, хто корумпований, і всіх тих, хто персонально винний за ті біди, які є в Україні. Вони творили, а нам розхльобувати. Але в нас вистачить сил і засобів і розуму, і впевненості в тому, аби пройти ці випробування», - сказав Яценюк.

Він заявив, що на сьогодні має вже багато заяв від чиновників на звільнення за власним бажанням.

«Зараз у мене стопка заяв на звільнення за власним бажанням», - сказав Яценюк, додавши, що ключовим критерієм нових призначень має стати відновлення довіри до влади.