Росія заради порятунку рубля витрачає мільйон доларів на хвилину

16:17, 10 жовтня 2014
Фінанси
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На тлі екстремального падіння рубля росіяни стали все активніше скуповувати валюту, і деякі банки вже відчувають дефіцит доларів.

Российскому Центробанку не удается остановить падение рубля / Фото УНИАН

На тлі прискорення девальвації російського рубля Центральному банку РФ усе складніше підтримувати на плаву курс національної валюти. Позавчора було витрачено $1,5 млрд.

Це сталося після того, як світові ЗМІ облетіла новина про те, що російська влада, яка потерпає від дешевої нафти і санкцій, продала на ринку $1,75 млрд за кілька сесій, пише "Новий час".

8 жовтня, ймовірно, став рекордним днем, бо за даними ЦБ РФ фактичний обсяг операцій Банку Росії з продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку (розрахунками "завтра" 9 жовтня) становив $1,501 млрд.

Таким чином, протягом доби, за фактом, російський регулятор витрачав по $62,5 млн на годину, тобто більше мільйона доларів у хвилину. Це більше $17 тис. на секунду.

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Як повідомлялося, російський центробанк із початку жовтня витратив більше $3,1 млрд для стабілізації курсу рубля, ослабленого західними санкціями і нафтою, що дешевшає. Банк Росії здійснив 3 жовтня найбільшу інтервенцію з моменту початку вторгнення режиму Володимира Путіна у Крим - $980 млн із національних резервів.

Сьогодні стало відомо, що на тлі екстремального падіння рубля росіяни стали все активніше скуповувати іноземну валюту. Деякі банки вже заявляють, що відчувають дефіцит доларів.

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