Нацбанк називає активізацію чорного валютного ринку тимчасовим побічним ефектом

Національний банк України називає активізацію «чорного» валютного ринку останнім часом природним тимчасовим явищем після введення регулятором жорстких адміністративних обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук на брифінгу в НБУ.

«З міняйлами працюватимемо, безумовно. Наша взаємодія з правоохоронними органами значно покращилась. Це державне питання, яке обговорювалося на зустрічі з президентом. Я думаю, що ми з цим справимося, але ми маємо розуміти, що коли у нас є жорсткі адміністративні обмеження і задано курсовий коридор, наявність чорного валютного ринку якийсь період – це природний вимушений феномен», - сказав Писарук і навів як приклад країни Латинської Америки з «потрійним» валютним курсом.

За словами заступника голови НБУ, відновлення скасованої раніше кримінальної відповідальності за нелегальну торгівлю валютою значно прискорило б процес викорінення чорного валютного ринку, враховуючи, що зловити «міняйл» досить просто.

«Але треба визначитися, чого ми хочемо. Ви хочете стабільного курсу чи правової держави, де все можна? У нас в країні просто люди креативні, і всім все можна, тому так і виходить. Треба визначитися. Монетарними методами щось можна зробити, але потрібно перш за все визначитися», - сказав Писарук.

Він відзначив, що регулятор достатньо гнучко підходить до введення обмежень на валютному ринку. «Наші адміністративні обмеження когось зачіпають, ми щось відміняємо. Але це не означає, що не потрібне нічого робити», - сказав Писарук.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк оцінює девальвацію гривні до долара США на міжбанківському ринку в січні-серпні в 66,9%, пояснюючи таке істотне знецінення нацвалюти продовженням військового конфлікту і руйнуванням промислового потенціалу держави, і чекає зміцнення курсу гривні після стабілізації ситуації на сході країни до 11,70 грн/дол.

Керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол. Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40 грн/дол.

Для задоволення потреб клієнтів банків регулятор проводить валютні аукціони і прямі інтервенції на валютному ринку, під час яких продає банкам долари, і одночасно перевіряє наявність одержаної валюти в касах.

На думку ряду експертів, придбана банками валюта потрапляє на «чорний» ринок, що підтверджується статистикою триваючого відпливу валютних вкладів із банків, уранішніми чергами біля відділень банків із бажаючих купити валюту і активізацією «нелегальних» пунктів обміну валют. Наприклад, у Києві нелегально придбати валюту можна на площі Перемоги, залізничному вокзалі та біля ринку «Юність».