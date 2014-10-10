Грошова маса в Україні зросла майже на 10%

Грошова маса в Україні у вересні 2014 року знизилася на 2,2% - до 991,9 млрд грн, монетарна база зросла на 2,9% - до 351,4 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року грошова маса в Україні зросла на 9,1%, монетарна база - на 14,4%.

У вересні обсяг готівки поза банками знизився на 0,3% (з початку року - зріс на 21,5%) - до 288,9 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, грошова маса в Україні у серпні 2014 року зросла на 2,9% - до 972,3 млрд грн, монетарна база знизилася на 2,1% - до 341,4 млрд грн.

У 2013 році Національний банк прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.