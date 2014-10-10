МВФ закликав держави-донори продумати програми додаткової допомоги Україні

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд закликав держави-донори продумати програми додаткової фінансової допомоги для України, що переживає військовий конфлікт на сході країни. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив глава Європейського департаменту МВФ Поль Томсен.

«Міжнародні партнери України мають продумати питання організації додаткової фінансової допомоги Україні», - сказав Томсен.

Він зазначив, що Україна виконує всі основні вимоги програми співпраці з МВФ. «У нас вельми ґрунтовна програма співпраці. І ми відзначаємо глибоку прихильність уряду до реалізації реформ. Україна досягає всіх фіскальних цілей, які ставляться в програмі. Але політична невизначеність накладає свій відбиток на економічний розвиток, на реальний сектор економіки», - сказав Томсен.

Він також підтвердив, що чергова оцінна місія МВФ приїде до України в листопаді – після проведення позачергових парламентських виборів.

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Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зазначала, що стабілізація економіки України зажадає залучення додаткового зовнішнього фінансування поза програмою співпраці з МВФ. При цьому аналітики Фонду прогнозували, що в умовах продовження військових дій потреба України в зовнішньому фінансуванні становитиме до кінця 2015 року не менш як 19 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ схвалив програму співпраці з Україною загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти були спрямовані на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні та ухвалила рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загального обсягу фінансування. Тоді ж МВФ не виключив виділення Україні третього і четвертого кредитних траншей загальним обсягом 2,7 млрд дол. наприкінці 2014 або початку 2015 року.