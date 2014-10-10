В Україні уперше з часів світової кризи погіршилися очікування бізнесу

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств в третьому кварталі 2014 року знизився до 93,2% з 101,5% у другому кварталі, про що свідчать дані щоквартального опитування, розміщеного на сайті Національного банку України.

«Уперше з часів кризи 2008-2009 років респонденти чекають зниження всіх показників ділової активності своїх підприємств к наступні 12 місяців: скорочення інвестицій, зменшення обсягів реалізації виробленої продукції та чисельності працівників. Такі прогнози зумовили зниження індексу ділових очікувань», - говориться в документі.

Згідно з опитуванням, здатність підприємств збільшувати виробництво обмежують нестабільна політична ситуація, про яку сказали 60,6% респондентів, і дуже високі ціни на енергоносії, про що повідомила половина респондентів.

Також у звіті говориться, що підприємці чекають зменшення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні найближчим роком. Зокрема, негативний баланс очікувань збільшився до майже 45% порівняно з 26% в другому кварталі. Також респонденти чекають зростання споживчих цін у середньому на 18% і пов'язують його з обмінним курсом і зростанням витрат на виробництво. Крім того, більш як 80% підприємців чекають посилення девальвації гривні до долара США впродовж року. Середнє значення оцінок респондентів щодо курсу гривні до долара через 12 місяців становить близько 14 грн/дол.

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Фінансово-економічний стан підприємств респонденти вже кілька кварталів поспіль вважають негативним, залишок готової продукції власного виробництва – нижче бажаного, а інтенсивність використання виробничих потужностей – на найнижчому рівні.

Нацбанк проводив опитування з 14 серпня по 8 вересня серед керівників 952 підприємств, які представляють економіку за основними видами діяльності в 22 регіонах країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей, де проходить антитерористична операція).

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у другому кварталі 2014 року знизився до 101,5% з 104,2% у першому кварталі.

Нацбанк готує аналітичні звіти щокварталу з 2006 року. Звіт містить узагальнену інформацію про оцінку керівниками підприємств України поточної та майбутньої ділової активності підприємств, змін економічній ситуації в країні та може бути використаний органами влади, вченими, експертами.