Лідери ЄврАзЕС сьогодні підписали угоду про його ліквідацію
Замість ЄврАзЕС на просторах Євразії виникне ЄАЕС.
Лідери Євразійського економічного співтовариства підписали угоду про скасування інтеграційного угруповання, повідомляє РИА Новости.
ЄврАзЕС включає п'ять країн: Росію, Білорусь, Казахстан, Киргизію і Таджикистан. Перші три з них у травні підписали угоду про створення Євразійського економічного союзу, вступити до якого мають намір також Вірменія і Киргизія. Договір про ЄАЕС має набути чинності у 2015 році.
Помічник російського президента Юрій Ушаков нагадав раніше, що значна частина функцій ЄврАзЕС вже передана ЄАЕС, багато угод переоформлені у договірні документи в рамках Митного союзу і Єдиного економічного простору, а в тих сферах, які не потрапляють під регулювання ЄАЕС, реалізація проектів продовжиться на міждержавному рівні.
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Глави держав Євразійського економічного співтовариства у п'ятницю підписали угоду "Про припинення діяльності Євразійського економічного співтовариства" і про проект договору "Про припинення діяльності Євразійського економічного співтовариства", а також рішення про заходи, пов'язані з припиненням діяльності органів ЄврАзЕС.