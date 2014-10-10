Лідери ЄврАзЕС сьогодні підписали угоду про його ліквідацію

Лідери Євразійського економічного співтовариства підписали угоду про скасування інтеграційного угруповання, повідомляє РИА Новости.

ЄврАзЕС включає п'ять країн: Росію, Білорусь, Казахстан, Киргизію і Таджикистан. Перші три з них у травні підписали угоду про створення Євразійського економічного союзу, вступити до якого мають намір також Вірменія і Киргизія. Договір про ЄАЕС має набути чинності у 2015 році.

Помічник російського президента Юрій Ушаков нагадав раніше, що значна частина функцій ЄврАзЕС вже передана ЄАЕС, багато угод переоформлені у договірні документи в рамках Митного союзу і Єдиного економічного простору, а в тих сферах, які не потрапляють під регулювання ЄАЕС, реалізація проектів продовжиться на міждержавному рівні.

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Глави держав Євразійського економічного співтовариства у п'ятницю підписали угоду "Про припинення діяльності Євразійського економічного співтовариства" і про проект договору "Про припинення діяльності Євразійського економічного співтовариства", а також рішення про заходи, пов'язані з припиненням діяльності органів ЄврАзЕС.