Норвегія підтримала економічні санкції проти Росії

Уряд Норвегії схвалив у п'ятницю рішення приєднатися до пакету економічних санкцій проти Росії, який Євросоюз схвалив 12 вересня, повідомляється у заяві МЗС королівства, передає РИА Новости.

Повідомляється, що схвалені урядом заходи вступають у дію негайно.

Читайте такожРосія заради порятунку рубля витрачає мільйон доларів на хвилину

"Дії Росії в Україні досі дають привід для глибокої стурбованості. Крихке перемир'я укладено, але Росія не виконала вимог, які виставило міжнародне співтовариство, серед яких негайний та повний вивід військового майна і персоналу з території України", - наводяться у повідомленні слова міністра закордонних справ Бьорге Бренде.

Він також заявив, що, незважаючи на міжнародний тиск, Росія не демонструє готовності змінити свою політику в Україні.