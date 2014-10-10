Рубль у Росії через санкції й дешеву нафту наближається до 40,50 за долар

Рубль досяг у п'ятницю абсолютних мінімумів і нових кордонів плаваючого коридору Центробанку під впливом локального дефіциту валюти через санкції проти Росії, падіння нафти до багаторічних мінімумів і втечу від ризику у долар США через побоювання уповільнення зростання світової економіки, повідомляє Reuters.

У п'ятницю пара долар/рубль досягла рівня 40,46 млрд, і це найгірше значення російської валюти за весь час біржових торгів.

Рубль дешевшає п'ятий тиждень поспіль, утративши за місяць майже сім відсотків, із початку року збитки російської валюти щодо американської наближаються до 20 відсотків.

"Рубль знову під серйозним тиском, стрімко подешевшав як до долара, так і до євро. Бівалютний кошик остаточно закріпився вище 45 рублів, і Банк Росії витрачає все більше грошей на інтервенції", - сказав Іван Копєйкін із компанії БКС.

На його думку, основний тиск на російську валюту знову чинить дешева нафта, а поточна ситуація дуже схожа на паніку, "яка, втім, може змінитися стрімким відскоком".

Долар розрахунками "завтра" на 17.30 мск оцінювався на Московській біржі у 40,43 рубля, більш ніж на дві третини відсотка вище попереднього закриття.

Євро зараз оцінюється у 51,12, на третину відсотка вище від закриття попереднього дня. Раніше єдина валюта також досягла свого історичного піку проти рубля - 51,16.

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"Долар знову прискорюється на форексі, плюс, залишаються наші внутрішні проблеми з нестачею валюти, на які накладається занепокоєння щодо нафтових цін. Через усе це на ринку стався психологічний перелом, зараз у людей немає побоювань купувати (валюту) в ЦБ, до того ж, регулятор навряд чи буде змінювати до кінця року правила своєї участі на ринку", - сказав Дмитро Дєєв з банку Credit Suisse.

На його думку, зараз до західних санкцій проти Росії учасники ринку більш-менш адаптувалися, і на перший план виходить саме динаміка нафти: "З такою нафтою купівля валюти у ЦП виглядає виправданою".

Нафта марки Brent у п'ятницю наближалася до чотирирічного мінімуму на тлі високого пропозиції при слабкому світовому попиті.

Було досягнуто відмітки $88,11 за барель уперше з 1 грудня 2010 року, поточні котирування - біля $89,60 за барель, майже на півдолара нижче закриття попереднього дня.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 17.30 мск перебував на рівні 45,24 рубля, що на 24 копійки вище рівня закриття середи.

Кошик раніше досягав абсолютного максимуму 45,28.

За оцінками дилерів (і поточним котируванням), до цього часу Центробанк міг п'ять разів по 5 копійок зрушити вгору коридор кошика з початку торгів, до значень 36,25-45,25. Це найзначніше внутрішньоденне підвищення коридору з початку березня поточного року, коли відзначалося масштабне втеча з рубля у валюту після рішення Ради Федерації РФ про можливість введення російських військ на територію України.

Центробанк продає на верхній межі плаваючого коридору валюту у необмежених обсягах, але при цьому зрушує коридор на 5 копійок вгору кожні продані $350 мільйонів. До 17.30 мск обсяг угод розрахунками "завтра" у парі долар/рубль перевищив $5,5 мільярди.

У п'ятницю ЦБ міг продати понад $1,7 мільярда, відштовхуючись від числа зрушень кошика. Точні дані регулятор опублікує 14 жовтня.

Всього ж з початку місяця і по 8 жовтня включно ЦБ відзвітував про продаж $3,34 мільярда.

Дилери також відзначали у п'ятницю пропозицію валюти крім Центробанку, продавцями могли виступати експортні компанії, яким на руку поточний курс валюти істотно вище офіційних курсів ЦБ і важливих психологічних позначок.

Тим не менш, це не допомогло, тому що у четвертому кварталі російським корпораціям і банкам необхідно заплатити $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, тоді як експортери, за оцінкою учасників ринку, намагаються продавати лише мінімально можливі обсяги валюти за рублі, оскільки багато з них також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном.

"В останні місяці дефіцит валютної ліквідності в силу закритого для більшості російських компаній ринку зовнішнього капіталу стабільно називається в якості однієї з основних причин різкого знецінення рубля. Наші найбільш грубі rule-of-thumb оцінки вказують на можливу величину дефіциту валютної ліквідності в діапазоні від $11 до $24 мільярдів", - повідомили аналітики "Росбанка".

Ще одним негативним для рубля фактором залишається відтік капіталу різного ступеня інтенсивності у залежності від погіршення економічної та геополітичної ситуації, а восени ще й підігріває історією навколо арешту голови "АФК " Система" Володимира Євтушенкова.

Напередодні ЦБР повідомив, що чистий вивіз капіталу з Росії банками і підприємствами, скоригований на суму валютних свопів та коштів на коррахунках у Банку Росії, склав у січні-вересні 2014 року $77,5 мільярди у порівнянні з відтоком $45,7 мільярди за аналогічний період попереднього року.