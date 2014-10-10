S&P несподівано покращило рейтинг України

Такі дані містяться в прес-релізі агентства, розповсюдженому 10 жовтня, пише Українська правда.

Це досить несподіваний перегляд, зважаючи на постійні зниження рейтингів України. Більш того, після перегляду рейтинг України в національній валюті перестав бути спекулятивним, і вже відноситься до інвестиційного із середнім рівнем надійності.

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Згідно з повідомленням, підвищення рейтингу пов'язане виключно зі зміною критеріїв, за якими агентство оцінює рейтинги за національною шкалою, а не із покращенням ситуації в країні.

В свою чергу суверенний рейтинг України зараз перебуває на переддефолтному рівні "ССС". Таке зниження було зроблено агентством ще у лютому, а у липні було лише покращено прогноз до "стабільного".