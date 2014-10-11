У Яценюка просять США продовжувати фінансово підтримувати Україну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

«Українська сторона звернулася з проханням до США, враховуючи складну ситуацію на сході країни, продовжити фінансову підтримку Україні, зокрема шляхом активної участі в донорській конференції, яка має відбутися в грудні цього року», - йдеться в повідомленні.

Шлапак повідомив про деталі співробітництва України з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком і Європейською комісією. Також обговорювалася ситуація в нафтогазовому секторі України й плани уряду щодо його подальшого реформування. Крім того, було розглянуто співробітництво в галузі санкцій й повернення незаконно виведених активів.

Шіітс позитивно охарактеризував рівень співробітництва України з МВФ. «За двадцять років я ніколи не бачив такого якісного співробітництва конкретної країни з МВФ, особливо враховуючи ті складні умови, в яких перебуває Україна сьогодні», - сказав заступник міністра фінансів США.

Також Шлапак провів зустріч із інвесторами в рамках конференції «Глобальні ринки, що виникають», організованої Bank of America Merrill lynch. Міністр повідомив, що Україна завжди дуже відповідально ставилася до своїх боргових зобов'язань і буде робити так і далі. «У нас достатньо ресурсів для покриття наших зобов'язань у поточному році, й рівень нашого співробітництва з донорами дозволяє оптимістично дивитися в наступний рік», - сказав Шлапак.

Він підкреслив, що Україна є перспективним ринком для інвесторів. Шлапак запросив інвесторів до придбання українських цінних паперів через систему Euroclear.

Крім того, Шлапак у Вашингтоні зустрівся з українськими фахівцями Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації й МВФ. Міністр фінансів повідомив про впровадження системних реформ, зокрема, в бюджетній, податковій, енергетичній та соціальній сферах. Учасники зустрічі виступили з конкретними пропозиціями до українського уряду. Досягнуто угоду, що озвучені ідеї буде опрацьовано урядовими структурами.