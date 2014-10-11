Україна недоотримала з Донбасу 3,7 мільярда гривень податків - Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк під час відвідання Миколаєва, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

За словами Яценюка, заборгованість за електроенергію і газ з цих областей - 700 млн грн, «але при цьому уряд виплачує пенсії і заробітну платню, як би це в сьогоднішніх умовах не було важко».

«Мені би дуже хотілося, щоб ці пенсії і зарплати були вищі, але платимо те, що маємо», - підкреслив він.

Читайте такожКабмін виділив регіонам понад 7 мільярдів на погашення комунальних боргів Голова уряду повідомив, що є інформація про незначні заборгованості по окремих місцевих бюджетах. «Економіка у воєнному стані, вона вся зав’язана. Якщо проблеми в Донецьку і Луганську – то відлуння цих проблем чути і у Львові, і в Києві, і в Миколаєві», - сказав він.

«Тим бюджетам, які зараз недовиконують власні доходи, уряд допоможе, щоб позакривати всі можливі заборгованості», - підкреслив Яценюк.