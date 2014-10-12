Німеччина обіцяє Україні подальшу фінансову підтримку

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це Шойбле заявив на зустрічі з міністром фінансів України Олександром Шлапаком у Вашингтоні.

Урядовці детально обговорили політичну та економічну ситуацію в Україні, плани уряду України щодо продовження втілення в життя комплексу реформ, зокрема, у сфері державних фінансів та енергетики.

Шлапак подякував міністру фінансів Німеччини за надану гуманітарну допомогу для потреб постраждалих та тимчасово переміщених громадян України з Донецької та Луганської областей і висловив сподівання на продовження співробітництва у цьому форматі.

Читайте такожМеркель про спірні газові питання України та РФ: Я є обережною оптимісткоюТакож Шлапак високо оцінив різноманітні проекти технічної допомоги, що реалізуються в Україні за підтримки Німеччини.

Зі свого боку, Шойбле наголосив, що Німеччина налаштована й надалі активно підтримувати Україну, як на рівні ЄС, так і на двосторонньому рівні.