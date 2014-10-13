Російський ВТБ скорочує персонал в Лондоні і Західній Європі через санкції

Російська група ВТБ скоротить персонал в Лондоні і західній Європі через санкції, повідомив у понеділок, 13 жовтня, глава ВТБ Андрій Костін, передає ПРАЙМ.

"Зрозуміло, що є цілий ряд операцій, насамперед, інвестиційного бізнесу, які сьогодні не затребувані. Якщо сьогодні є обмеження на доступ до капіталу, то, напевно, такі операції, як IPO, розміщення акцій, облігацій на міжнародному ринку, цей ринок сьогодні значною мірою згортається, тому ми змушені будемо піти на скорочення",- сказав він.

Читайте такожСША готові почати обговорення пом'якшення санкцій проти Росії або ввести новіНагадаємо, навесні ц.р. Костін повідомляв, що група відчуває дуже сильний тиск з боку Банку Англії щодо лондонського VTB Capital Plc, який є єдиним російським банком з повною ліцензією.

Читайте такожРосія заради порятунку рубля витрачає мільйон доларів на хвилинуПізніше, у вересні, глава ВТБ заявив, що британський VTB Capital Plc вирішив проблеми з Банком Англії. "Вони (проблеми) вирішені. Хоча, може бути, не на тому рівні, на якому це нас цілком влаштовувало б. Я маю на увазі, що британський регулятор наклав ряд додаткових вимог на наш банк в Лондоні", - повідомив Костін.