Французький Twitter запустив систему грошових переказів

Французький Twitter уклав партнерську угоду з підрозділом S-money, яке належить другій в країні за кількістю клієнтів банківській групі Groupe BPCE, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Тепер користувачі соцмережі у Франції можуть переказувати кошти своїм передплатникам.

Читайте такожTwitter буде судитися з владою СШАЯк заявив виконавчий директор Groupe BPCE Жан-Ів Форель, даний проект відкриває нові можливості для здійснення платежів у соцмережах. «Groupe BPCE стала першою банківською групою, що запропонувала громадянам систему платежів, у рамках якої гроші можна переводити з допомогою простого твіта», - зазначив він.

У Twitter France не уточнили, чи будуть такі транзакції бачити передплатники користувача, який зробив грошовий платіж, як в ряді випадків з додатком Venmo від PayPal, зазначає газета.

Нагадаємо, раніше в Twitter з'явилася кнопка «Купити».