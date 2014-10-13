Санкції змусили російські ВТБ і Сбербанк замислитися над альтернативою системі SWIFT

"Безумовно, ми співпрацюємо і з ЦБ, між собою. Є альтернатива - ми можемо скористатися системою Центрального банку, яка існує вже, а можемо створити свою - ми ведемо переговори зі Сбербанком",- сказав голова ВТБ, пише "Прайм".

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Костін зазначив, що система ЦБ вже існує, але її використання пов'язане з високими витратами. "Вона дорога, у кілька разів дорожче, ніж платежі за свіфтом,- пояснив голова ВТБ. - Якщо ми у банку створимо свою систему, а це абсолютно не важко і ми до цього йдемо, вона буде дешевша. А далі вже можна вести переговори з Центральним банком".

На його думку, проблеми внутрішніх розрахунків у Росії не існує. "Є можливість, мені здається, домовитися зі SWIFT щодо певного національного центру з цих питань, проблем тут не буде",- вважає Костін.

Водночас він зазначає, що можливе відключення російської банківської системи від SWFT призведе до труднощів під час міжнародних розрахунків. І вирішення цієї проблеми поки що немає. "Звісно, є інші способи проведення розрахунків, але вони всі є застарілими, трудозатратными, тому простої альтернативи немає, але ми теж розглядаємо кілька варіантів, вони, в принципі, існують", - констатував Костін.

Раніше у жовтні міжнародна система обміну банківською інформацією SWIFT заявляла, що не має наміру через політичний тиск, що чиниться на компанію, відключати Росію від своїх сервісів.

У середині вересня SWIFT уже заявляв, що рекомендація Європарламенту про відключення РФ від міжнародної системи обміну банківською інформацією порушує права компанії і завдає їй величезного репутаційного збитку.

SWIFT - це співтовариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій, система забезпечує передачу 1,8 млрд повідомлень на рік; за день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більше ніж на 6 трлн доларів, у ній беруть участь понад 10 тис. фінансових організацій у 210 країнах світу. За статутом SWIFT, у кожній країні співтовариства створюються група членів та група користувачів. У Росії їх об'єднує асоціація "РосСВІФТ". За даними "РосСВІФТа", за кількістю користувачів системи SWIFT Росія займає друге місце у світі після США.

Раніше повідомлялося, що Сбербанк Росії вже повною мірою відчув вплив санкцій Заходу.