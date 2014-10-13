Гривня відкрила міжбанк на позначці 13,12 за долар

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на відкритті встановилися на рівні 16,3900/16,5994 грн/євро проти 16,3940/16,5836 грн/євро на закритті торгів 10 жовтня.

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Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні до 0,3214/0,3246 грн/рубль проти 0,3208/0,3247 грн/рубль на закритті торгів 10 жовтня.

Нагадаємо, у п'ятницю гривня відкрила міжбанк на позначці 13,16 за долар.