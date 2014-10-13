Гривня відкрила міжбанк на позначці 13,12 за долар
10:46, 13 жовтня 2014Фінанси
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У понеділок, 13 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів встановилися на рівні 12,9800/13,1200 грн/дол. проти 12,9700/13,1200 грн/дол. на закритті торгів у п'ятницю.
Один долар на відкритті міжбанку коштував 13,12 гривні / ZN.UA
Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на відкритті встановилися на рівні 16,3900/16,5994 грн/євро проти 16,3940/16,5836 грн/євро на закритті торгів 10 жовтня.
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Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні до 0,3214/0,3246 грн/рубль проти 0,3208/0,3247 грн/рубль на закритті торгів 10 жовтня.
Нагадаємо, у п'ятницю гривня відкрила міжбанк на позначці 13,16 за долар.
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