Росії через падіння цін на нафту може знадобитися до 500 млрд рублів із Резервного фонду

Якщо поточна ситуація з ціною на нафту і курсом рубля продовжиться наступного року, то Мінфін змушений буде звернутися до коштів Резервного фонду в розмірі до 500 млрд рублів.

Про це повідомив, виступаючи в Держдумі, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, пише ТАСС.

"Якщо нинішня ситуація збережеться на 2015 рік, ми змушені будемо звертатися до Резервного фонду - до 500 млрд рублів, у нас у проекті закону записано, використовувати, або (треба), що правильніше, приймати зараз рішення щодо подальшої оптимізації витрат бюджету", - сказав він.

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Сілуанов нагадав, що зараз ціна на нафту коливається на рівні $87 за барель, курс долара знаходиться на позначці 40,3 рубля, при тому що прогнозне значення становило 37,7 рубля.