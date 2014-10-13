Нацбанк заради підтримки гривні продав на аукціоні $200 млн

Національний банк України в ході валютної інтервенції 10 жовтня продав банкам 199,97 млн дол. за фіксованим курсом 12,95 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, участь в аукціоні взяли 56 банків, продаж валюти здійснювався з метою задоволення попиту банків на валюту під потреби їхніх клієнтів.

Нацбанк наголошує, що профільні департаменти регулятора здійснюють постійний контроль за цільовим використанням купленої валюти.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк оголосив про проведення 9 і 10 жовтня інтервенцій з продажу валюти, у тому числі 9 жовтня для підтримки кас банків до 100 млн дол. і 10 жовтня для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн дол.

В ході валютної інтервенції 9 жовтня Нацбанк продав під потреби кас банків 99 млн дол. за фіксованим курсом 12,93 грн/дол.

Керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол. Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40 грн/дол.