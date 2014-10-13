Кабмін опублікував постанову про підготовку конкурсу на 3G-зв’язок

Згідно з оприлюдненою на сайті уряду постановою, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ), має провести тендер і видати три ліцензії 3G-зв’язку учасникам, які запропонували найбільшу ціну за відповідну смугу за результатами торгів з голосу.

Регулятор має затвердити умови проведення конкурсу за узгодженням з Кабміном, які також передбачають фінансування конверсії РЧР за рахунок коштів ініціаторів конверсії (операторів мобільного зв'язку). При цьому мінімальна вартість кожної ліцензії без урахування конверсії смуг становитиме 2,443 млрд грн.

У постанові також передбачається, що однією з причин відмови у визнанні претендентів переможцями є застосування до них санкцій згідно із Законом «Про санкції».

«Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв'язок ІМТ-2000 (UMTS)», видана юридичній особі - переможцю тендеру, анулюється у разі застосування згідно із Законом України «Про санкції» стосовно такої юридичної особи відповідних санкцій», - зазначається у постанові.

У свою чергу, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ і Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації мають в двомісячний термін визначити характеристики радіоелектронних засобів, які використовуватимуться для проведення конверсії.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Україна є єдиною країною в Європі, що не має повноцінного зв'язку третього покоління.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів за участю інших органів виконавчої влади до 15 серпня вжити низку заходів з конверсії РЧР для впровадження в Україні технології третього покоління UMTS (3G). Разом з тим, НКРЗІ має до 30 жовтня провести конкурс на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку у стандарті 3G. Для того, щоб укластися у вказані тимчасові рамки, НКРЗІ мала оголосити про конкурс за 60 днів до його проведення, тобто кінцевий термін закінчився ще на початку вересня.

Після цього Адміністрація президента розкритикувала уряд за затягування з постановою щодо оголошення конкурсу на впровадження 3G. Водночас на початку жовтня Кабмін назвав винною у затягуванні організації конкурсу на 3G-зв’язок НКРЗІ. Регулятор же не схвалював проект постанови про проведення тендеру, оскільки не підтримував норму уряду про недопущення на конкурс з 3G підконтрольних російському бізнесу компаній.