Рубль через дешеву нафту рухається до нових антирекордів

Рубль дешевшає вранці понеділка через падіння нафтових цін, а також локальний дефіцит валюти при обмеженні доступу до західних ресурсів.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 11.15 мск перебував на рівні 45,21 рубля, проти нього рубль втрачає 14 копійок порівняно з біржовим закриттям п'ятниці, повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent сьогодні наближалася до чотирирічного мінімуму, відзначившись на $87,74 за барель, оскільки Саудівська Аравія і Кувейт дали зрозуміти, що готові миритися з низькими цінами для утримання частки ринку. Зараз барель оцінюється в $88,40.

Поки котирування бівалютного кошика нижче межі інтервенцій ЦБ - рубль підтримують поточна негативна динаміка долара на форексі, обіцянки ЦБР запустити валютне репо, надії на поліпшення геополітичної ситуації після рішення РФ відвести війська від кордону з Україною, наближення чергового податкового періоду.

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Плаваючий коридор кошика на ранок понеділка становив 36,25-45,25 - на його верхній межі регулятор продає необмежені обсяги валюти, зрушуючи при цьому межа на 5 копійок вгору кожні продані $350 мільйонів. У п'ятницю ЦБ п'ять разів зсував вгору коридор.

Американська валюта розрахунками "завтра" на 11.15 мск оцінювалася на Московській біржі в 40,37 рубля, на чотири копійки вище попереднього закриття.

Євро зараз оцінюється в 51,11, на 27 копійок вище п'ятничного закриття.

Динаміка рублевих крос-курсів відображає ситуацію в парі євро/долар на форексі, де євро в плюсі, торгується поблизу $1,2660 проти $1,2627 закриття п'ятниці.

У четвертому кварталі російським корпораціям і банкам необхідно заплатити $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, тоді як експортери в поточних умовах, за оцінкою учасників ринку, намагаються продавати мінімально можливі обсяги виручки за рублі, оскільки багато з них також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном.