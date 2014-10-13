Deutsche Bank: через три роки євро буде коштувати 0,95 долара

Найбільший банк Німеччини прогнозує, що через три роки євро буде коштувати 0,95 долара, а Європа зіткнеться з найпотужнішим відтоком капіталу в історії світових фінансових ринків, пише DW.

До кінця 2017 року курс євро до долара може вперше за більш ніж десять років впасти нижче паритету і становити 0,95 долара США. Такий прогноз днями оприлюднив німецький Deutsche Bank.

У тому, що в найближчі два роки євро продовжить падати щодо долара, сходяться всі авторитетні європейські та американські банки. Однак прогноз найбільшого банку Німеччини на сьогоднішній день найпесимістичніший з раніше озвучених.

Аналітики британського банку HSBC передбачають, що до кінця 2015 року курс євро досягне 1,19 долара. Їх колеги з Barclays очікують зниження до 1,10. В американському Morgan Stanley прогнозують, що до середини 2015 року євро буде коштувати 1,14 долара, а експерти Goldman Sachs вважають, що до зими 2017 року курси двох валют досягнуть паритету.

З початку нинішнього року європейська валюта втратила до долара близько 6,5 відсотка. За цей час, за даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), курс євро до долара досягав максимуму в 1,3953 в травні і мінімуму в 1,2565 на цьому тижні, 6 жовтня. За підсумками торгів 9 жовтня курс євро становив 1,2763 долара.

Коливання курсу долара відбуваються на основі довгострокових історичних циклів, які тривають від семи до дев'яти років, і в контексті цих циклів зниження вартості євро до 0,95 долара не виглядає занадто драматичним, пояснив DW аналітик Deutsche Bank Джордж Саравелос, автор прогнозу. За його словами, останній раз євро падав до історичного мінімуму в 0,83 долара у 2000 році.

У прогнозі, оприлюдненому 6 жовтня, Саравелос зазначив кілька причин, які в найближчі три роки будуть визначати рух курсу євро по нисхідній. У першу чергу, це надлишок грошової маси в зоні євро, який утворився внаслідок рекордно великого торгового профіциту. За оцінками експерта, профіцит торгівлі в Європі - тобто позитивна різниця між обсягом експорту та імпорту щорічно досягає близько 400 млрд доларів. Це більше, ніж у найбільшого світового експортера Китаю в найуспішніші 2000-ті роки. "Якщо ця тенденція збережеться, це буде найбільший профіцит в історії світових фінансових ринків", - йдеться в прогнозі.

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Здавалося б, такий величезний профіцит торгівлі повинен, навпаки, гнати курс євро вгору. Адже для виплати зарплат співробітникам фірми-експортери переводять зароблені за кордоном кошти в національну валюту, тим самим зміцнюючи її курс. Проте в єврозоні "діють могутніші сили", - зазначає газета Die Welt.

Мова йде про політику дешевих грошей, яку проводить ЄЦБ, підтримуючи базову процентну ставку і ставку за депозитами на рекордно низькому рівні. 4 вересня регулятор знизив базовий відсоток, під який ЄЦБ кредитує комерційні банки, до 0,05 відсотка. Ставка за депозитами була знижена до мінус 0,2 відсотка.

"Тільки уявіть собі таку політику в найближчі кілька років: на рахунках у європейських банках лежить щонайменше від 500 млрд до 1 трлн надлишкових коштів, які "заробляють" за негативною ставкою 20 базисних пунктів", - зазначає Саравелос.

Цілком природно, що ці кошти необхідно інвестувати. Однак оскільки в Європі більше не залишилося привабливих високоприбуткових активів, а грошова маса в надлишку, інвестори будуть шукати можливості за кордоном, пояснив експерт.

Дії ЄЦБ поряд з очікуваним наступного року підвищенням базової процентної ставки Сполученими Штатами, яке зробить вкладення в доларах більш привабливими, спровокують масштабний відтік капіталу із зони євро, прогнозує Deutsche Bank.

"Ми очікуємо, що величезні надлишкові накопичення в Європі у поєднанні з агресивним пом'якшенням політики ЄЦБ приведуть до одного з найбільших відтоків капіталу в історії фінансових ринків", - йдеться в прогнозі. Наявність цих надлишкових накопичень означає, що до кінця нинішнього десятиліття саме європейці будуть визначати міжнародні тенденції руху капіталу, вважає Саравелос. "Європа стане найбільшим експортером капіталу у 21-му столітті", - резюмує експерт.