Для порятунку рубля Центробанк Росії вже витратив $6 млрд

Банк Росії продав близько $6 мільярдів для підтримки валютного курсу за останні 10 днів, сказала глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, запевнивши, що ЦБ повністю контролює ситуацію і не зверне зі шляху до вільного плавання рубля.

"Курс зараз не знаходиться поки що у вільному плаванні зовсім, але він формується під впливом ринкових факторів, і насамперед, зовнішніх факторів, включаючи ціни на нафту", - сказала Ельвіра Набіулліна в понеділок.

Читайте такожЦіни на нафту впали нижче необхідного для підтримки держвитрат Росії рівня

Як повідомляє Рейтер, виступаючи в бюджетному комітеті Держдуми, вона повторила, що ЦБ і після переходу до плаваючого курсу залишає за собою право на інтервенції, "якщо будуть ризики для фінансової стабільності".

"Ми будемо постійно моніторити ситуацію - вона знаходиться під контролем, - і якщо є необхідність, втручатися".

Відповідаючи на питання депутатів, Набіулліна назвала ідею фіксації валютного курсу "контрпродуктивною".

"Плаваючий курс дає змогу брати на себе зовнішні шоки, стримувати коливання процентних ставок... Золотовалютні резерви витратити за короткий період часу - це неконструктивно буде, а це - ціна за фіксацію курсу".

Читайте такожРосія заради порятунку рубля витрачає мільйон доларів на хвилину

Як повідомляв УНІАН, рубль дешевшає через падіння нафтових цін, а також локальний дефіцит валюти за умов обмеженого доступу до західних ресурсів.