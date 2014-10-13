Гривня закрила міжбанк на позначці 13,13 за долар

У понеділок, 13 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів підвищилася до 12,9700/13,1300 грн/дол. проти 13,0000/13,1500 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 16,4472/16,6501 грн/євро проти 16,4534/16,6663 грн/євро, на 12:00.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3203/0,3245 грн/рубль проти 0,3210/0,3253 грн/рубль, на 12:00.

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