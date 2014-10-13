Мінфін залучив до держбюджету понад 700 мільйонів гривень за допомогою ОВДП

За інформацією Мінфіну, кошти залучені внаслідок розміщення гривневих облігацій терміном обігу 5 років під 14,25% річних за однією поданою заявкою.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів 3 ОВДП-аукціони, під час яких залучив до держбюджету 3,9 млрд грн. У жовтні міністерство планує провести ще 3 аукціони - 14, 21 і 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 13 жовтня, від початку року до держбюджету надійшло 217,975 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 76,002 млрд грн на обслуговування держборгу - 33,067 млрд грн.

Станом на 10 жовтня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 386,087 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 267,642 млрд грн, у власності банків - 84,592 млрд грн, нерезидентів - 19,388 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.

Нагадаємо, 1 жовтня Мінфін залучив до держбюджету 1,3 млрд гривень.