Три банки позбавили права виплачувати зарплату бюджетникам

Міністерство фінансів України виключило з переліку уповноважених банків для виплати зарплат працівникам державних бюджетних установ три фінансові установи, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення щодо банків «Демарк», «Експобанк» та банку «Кліринговий дім» прийнято 9 жовтня на засіданні конкурсної комісії.

На сьогодні переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків, через які може здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, є 69 комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року Мінфін оприлюднив проект наказу, який змінює порядок конкурсного відбору банків для виплати зарплати працівникам бюджетних установ. Відповідно до нового порядку, до участі в конкурсі допускаються банки, що належать державі не менш ніж на 75%, статутний капітал яких становить не менше 10 млрд грн. На думку банкірів, такі зміни обмежують конкуренцію на банківському ринку і є спробою ввести дискримінаційні умови для 99% банків України.

У вересні Мінфін виключив з переліку уповноважених банків для виплати зарплат працівникам державних бюджетних установ банк «Золоті ворота», «Актив-Банк», «Терра Банк» і банк «Морський».