Нацбанк випустив монету на честь поразки російського війська (фото)

«Присвячена переможній битві армії Великого князівства Литовського з військом Російського держави поблизу Орші (нині - територія Білорусі). Перемога в Оршанської битви в 1514 році зупинила наступ військ великого князя московського Василя III Івановича і мала велике міжнародне значення», - зазначають у повідомленні.

На аверсі монети розміщено герб України, цифру номіналу і композицію з чотирьох мечів, яка, як пояснюють автори проекту, символізує співдружність чотирьох народів: польського, литовського, білоруського і українського. На реверсі символічно зображена сама битва.

У створенні монети брали участь художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки, а також скульптори Володимир та Анатолій Дем'яненки.

Битва під Оршею відбулася 8 вересня 1514 року під час російсько-литовської війни 1512-1522 років. Армія Великого князівства Литовського на чолі з князем Костянтином Острозьким складалася з польських, литовських, українських і білоруських військ.