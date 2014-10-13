Росія та Китай домовилися про валютні свопи на $25 млрд

Китайський ЦБ повідомив, що угода передбачає обсяг свопів на суму 150 мільярдів юанів ($25 мільярдів) або 815 мільярдів рублів і діє три роки з можливістю продовження, передає Рейтер.

ЦБР планував запустити свопи юань-рубль, аби полегшити розрахунки в межах торговельного фінансування.

Валютний своп між центральними банками - це інструмент, який дає можливість кожній із сторін одержати доступ до ліквідності у валюті іншої країни, минаючи необхідність її придбання на валютних ринках, йдеться в повідомленні ЦБР.

Російсько-китайська угода також забезпечить можливість залучення, у разі необхідності, міжнародної ліквідності, будучи додатковим інструментом забезпечення фінансової стабільності, повідомив російський регулятор.

У Китаю вже є угоди про валютні свопи з ЄЦБ на суму до 350 мільярдів юанів, Південною Кореєю на 360 мільярда юанів і Гонконгом на 400 мільярдів юанів.

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Під час візиту китайської делегації до Росії угоди з Експортно-імпортним банком Китаю про залучення фінансування уклали російські банки ВТБ, Внєшекономбанк і Россельхозбанк.

Всі три банки підпали під санкції Заходу, які обмежили їм допуск на міжнародні ринки капіталу.

Зокрема, угода ВТБ та Експортно-імпортного банку Китаю передбачає надання кредитної лінії в юанях або рублях еквівалентній сумі до $2 мільярдів для фінансування імпорту продукції з Китаю, йдеться в повідомленні другого за величиною держбанку РФ.

Аналогічну суму може отримати від китайського банку ВЕБ.