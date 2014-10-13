У Росії курси євро і долара знову перевищили історичні максимуми
19:56, 13 жовтня 2014Фінанси
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Долар вперше в історії вийшов на рівень 40,5 руб.
Вартість бівалютного кошика зросла на 33 коп., до 45,39 руб. / ru.wikipedia.org
У Росії курс євро знову перевищив історичний максимум, склавши 51,39 руб., свідчать дані Московської біржі, повідомляє «Газета.Ru».
Раніше в понеділок курс євро досяг 51,2 руб. на торгах Московської біржі.
Долар також вперше в історії вийшов на рівень 40,5 руб.
Вартість бівалютного кошика зросла на 33 коп., до 45,39 руб.
Як повідомляв УНІАН, для порятунку рубля Центробанк Росії вже витратив $6 млрд.
Рубль дешевшає через падіння нафтових цін, а також локальний дефіцит валюти за умов обмеження доступу до західних ресурсів.
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