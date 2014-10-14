Банк Росії на тлі безгрошів'я через санкції Заходу переналаштувався на ринок Азії

Російський ЦБ відкрив своп-лінію в Народному банку Китаю (НБК) на 150 млрд юанів (близько $24,5 млрд) на три роки, пишуть "Ведомости".

Проект угоди про свопи в національних валютах ЦБ розробив у серпні.

Мета - створити умови для розвитку двосторонньої торгівлі і взаємних інвестицій. Як говориться в повідомленні ЦБ Росії, тепер не доведеться купувати валюту на ринку.

Читайте такожBloomberg: Путін віддає Китаю всі козирі, в той час як санкції посилюють його конкурентаЛогічний крок, враховуючи закриття зовнішніх ринків капіталу, вважає президент Московської міжнародної валютної асоціації Олексій Мамонтов: враховуючи зростання взаємної торгівлі та довгострокові контракти на постачання російських енергоносіїв в КНР, відхід від долара виглядає виправданим з точки зору зниження курсових ризиків.

Своп - вимушений крок: через західні санкції російським компаніям не вистачає дешевих кредитів, скептичні два співробітника іноземних банків. Росія намагається збалансувати зовнішньополітичний курс і шукає нових партнерів, упевнений співробітник Єврокомісії.

Читайте такожРосія і Китай підписали чергову «засекречену» газову угодуНагадаємо, уряд РФ у вересні запропонував скорочувати доларові розрахунки з країнами Азії та укладати нові експортні контракти з ними в рублях. Санкції змушують російські компанії перенастроювати фінансову і банківську діяльність на Азію, констатує старший партнер Macro Advisory Кріс Уїфер.

Держрада КНР кілька років тому поставила завдання зробити юань конкурентом долара. Але поки більшість західних майданчиків уникають розрахунків в юанях через встановлені китайським ЦБ обмеження на переміщення капіталу.