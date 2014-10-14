Для відновлення Донбасу потрібно не менше $2 млрд

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України, яка цитує міністра Олександра Шлапака.

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«На жаль, сьогодні у нас два «Донбаси». Якщо говорити про території, які контролює Україна, то, за попередніми оцінками, для їх відновлення потрібно не менше 2 млрд дол.», - сказав міністр.

Шлапак наголосив, що міжнародна донорська конференція щодо залучення коштів для відновлення інфраструктури Донбасу відбудеться орієнтовно у грудні у Брюсселі або в Києві. «Українська сторона буде мати проектну готовність», - зазначив міністр.

Причому Шлапак припустив, що гроші можуть бути залучені як гранти та кредити на умовах міжнародних фінансових організацій - під 2% річних терміном на 10 років. «Це ми можемо собі дозволити», - сказав міністр.

За його словами, кошти у першу чергу підуть на відновлення водо- та енергопостачання, газопроводів і зруйнованого житлового фонду. Крім того, уряд готовий відновлювати і виробничі потужності.

«Ми могли б почати відновлювати Єнакіївський завод, Алчевський завод, і навіть власники готові взяти участь у цьому. Просто зараз немає доступу до цих підприємств, і коли така можливість з'явиться - відповіді немає», - наголосив голова Мінфіну.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що відновлювальні роботи на сході країни, де ведеться антитерористична операція, потребуватимуть близько 11,8 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Європа допоможе Україні оцінити збитки та розробити заходи з відновлення Донбасу.