Українські експортери втратять на російському ринку до кінця року $5 млрд
Втрати українських експортерів, які працюють на російських ринку, через торговельні обмеження, введені російською владою щодо українських товарів, до кінця року складуть не менше 5 млрд дол.
Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, про це заявив журналістам міністр Олександр Шлапак у Вашингтоні.
Читайте такожЄС може дозволити Україні експорт молокопродуктів з другої половини 2015 року
«Нам знадобиться якось компенсувати торгові втрати після введення обмежень з Росією. Ми оцінюємо їх у близько 5 млрд до кінця року», - сказав Шлапак.
Як повідомляв УНІАН, за прогнозами експертів, обсяг українського експорту до Росії за підсумками 2014 року може знизитися, як мінімум, на 35% з урахуванням скасування безмитного режиму торгівлі. Причому негативне сальдо торгівлі товарами України з Росією у першому півріччі 2014 року склало 2,46 млрд дол.
У цілому Кабінет міністрів України прогнозує падіння обсягів експорту з України у 2014 році на 11,6%, імпорту в Україну - на 21,1%, у зв'язку із ситуацією на сході країни і погіршенням взаємин із Російською Федерацією.
Водночас торговий представник України Валерій П'ятницький зазначав, що зростання українського експорту у країни Європейського Союзу у першому півріччі дозволило компенсувати до половини втрат, понесених українськими товаровиробниками внаслідок закриття російського ринку.
Раніше повідомлялося, що конфлікт в Україні спровокує зростання цін у всій Східній Європі - МВФ.