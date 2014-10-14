Мінфін назвав ймовірність дефолту України абсурдом

Як наголошується в повідомленні Міністерства фінансів, про це журналістам у Вашингтоні заявив міністр фінансів Олександр Шлапак.

«У нас немає на сьогодні необхідності в додаткових коштах, – сказав Шлапак. – Україна має достатньо коштыв, аби розплатитися з боргами й уникнути дефолту».

При цьому міністр наголосив, що Україна може сплатити і борг за російським кредитом у 3 млрд доларів, взятим в обмін на державні облігації в грудні 2013 року.

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«Я не розумію, звідки взяли дефолт за цими 3 млрд. Абсурдна ситуація, яка вкладається в так званий хор, на жаль, дуже некомпетентних економічних посилів, що надходять здебільшого з російської території», - наголосив Шлапак.

Він також відзначив, що всі звинувачення України в небажанні слачувати борги, включаючи «російський» борг, є безвідповідальними. «Звідки у пана Сілуанова (міністра економічного розвитку і торгівлі РФ - УНІАН) упевненість у тому, що Україна не збирається обслуговувати борги? Абсолютна безвідповідальність, абсолютна неповага до правил, зрештою ділового етикету. І тому всім хочу сказати, що ніякого дефолта не буде!», - резюмував міністр.