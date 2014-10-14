У випадку падіння валютних резервів Україна отримає допомогу від МВФ і Світового банку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, про це заявив міністр Олександр Шлапак за підсумками переговорів у штаб-квартирах ключових кредиторів країни - Міжнародного валютного фонду та Світового Банку.

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«У нас є домовленості про те, що у випадку потреби такі кошти будуть виділені, - сказав міністр. - Я хочу наголосити на фразі, яку сказала Крістін Лагард: «Ми надамо Україні стільки підтримки, наскільки амбітними будуть реформи».

Причому Шлапак зазначив, що найбільша проблема сьогодні залишається в питанні стабільності валютних резервів країни. «Оскільки нам доведеться до кінця року заплатити за газ. Крім того, я вже говорив, що ми практично втратили вугільний потенціал. Близько 90% вугілля залишилося там, де ми не можемо його взяти. І Україна, яка мала профіцит вугілля, сьогодні змушена закуповувати його у Південній Африці, - сказав міністр. - Таким чином коливається валютний баланс. Туди потрібні кошти. Такі оцінки ще робляться і будуть робитися додатково і постійно - з Міжнародним валютним фондом».

Раніше міністр наголошував, що певні дисбаланси можуть внести також торговельні обмеження щодо українського експорту на російському ринку. У той же час, Шлапак виключив будь-яку можливість дефолту України, в тому числі по так званому російському кредиту в обсязі 3 млрд дол., отриманого в обмін на державні облігації в грудні 2013 року.

Раніше також повідомлялося, що золотовалютні резерви НБУ зросли до $16,2 млрд.