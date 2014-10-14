НБУ може ліквідувати ще один банк
12:04, 14 жовтня 2014Фінанси
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендував Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний «Фінростбанк», повідомила прес-служба фонду.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб НБУ рекомендував ліквідувати «Фінростбанк» / Фото УНІАН
Згідно з повідомленням, фонд вважає ліквідацію банку та відшкодування вкладникам коштів за рахунок коштів Фонду гарантування найменш витратним способом виведення банку з ринку.
«Фонд звернувся до Національного банку України із пропозицією відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Фінростбанк», - сказано в повідомленні.
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