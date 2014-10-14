НБУ може ліквідувати ще один банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендував Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний «Фінростбанк», повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, фонд вважає ліквідацію банку та відшкодування вкладникам коштів за рахунок коштів Фонду гарантування найменш витратним способом виведення банку з ринку. «Фонд звернувся до Національного банку України із пропозицією відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Фінростбанк», - сказано в повідомленні. Читайте такожУ Фонду гарантування є 11 млрд гривень на виплати вкладникам проблемних банків Читайте такожвизнав неплатоспроможними

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