НБУ може ліквідувати ще один банк

12:04, 14 жовтня 2014
Фінанси
0

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендував Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний «Фінростбанк», повідомила прес-служба фонду.

Национальный банк Украины

Згідно з повідомленням, фонд вважає ліквідацію банку та відшкодування вкладникам коштів за рахунок коштів Фонду гарантування найменш витратним способом виведення банку з ринку.

«Фонд звернувся до Національного банку України із пропозицією відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Фінростбанк», - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Фонду гарантування є 11 млрд гривень на виплати вкладникам проблемних банків

Читайте такожвизнав неплатоспроможними

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter