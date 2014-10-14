Україна розраховує отримати чверть мільярда доларів від Світового банку до кінця року

Україна розраховує одержати від Світового банку до кінця року 250 млн дол., які будуть оформлені як додатковий обсяг фінансування до вже схваленого обсягу, а також прискорити процес надання нашій країні 760 млн євро фінансової допомоги від Єврокомісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак за підсумками переговорів у штаб-квартирах Світового банку і Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

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«У рамках зустрічі з керівництвом Світового банку обговорювались питання збільшення обсягу допомоги за існуючою програмою кредитування політики розвитку, що дало б змогу одержати до кінця року додатково 250 млн дол. – повідомили в прес-службі Мінфіну. – Також вдалося домовитись про певну координацію підходів Європейської комісії і МВФ щодо прискорення надходжень наступних траншів допомоги від Європейської комісії загальним обсягом 760 млн євро».