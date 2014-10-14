Російський рубль через дешеву нафту і санкції знову б'є всі антирекорди

Рубль у вівторок вранці продовжив оновлювати мінімуми через дефіцит валюти при обмеженні доступу до західних ресурсів і на тлі падіння нафтових цін.

При цьому ЦБР регулярно зрушує вгору валютний коридор, що, за оцінками учасників ринку, надає додатковий спекулятивний тиск на рубль, повідомляє Reuters.

"У фокусі уваги інвесторів ціни на нафту і перспективи їх подальшого зниження, що закладається в поточні котирування", - сказав Антон Токмаков з банку "Абсолют".

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 12.30 мск перебував на рівні 45,59 рубля, проти нього рубль втрачає 19 копійок порівняно з біржовим закриттям понеділка. Раніше кошиком був досягнутий абсолютний максимум 45,60.

Американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі в 40,66 рубля, на 0,4 процентного пункту вище попереднього закриття. Раніше був досягнутий новий максимум для валюти США - 40,69 рубля.

Євро зараз оцінюється у 51,59, на піввідсотка вище попереднього закриття. Євро, у свою чергу, сходив на історичний максимум 51,65.

До цього часу, за оцінками учасників ринку і виходячи з поточних котирувань, ЦБ міг продати обсяг валюти з урахуванням накопичених напередодні інтервенцій, достатній для п'яти зрушень по 5 копійок плаваючого коридору до 36,60-46,60. Для цього йому потрібно було продати $1,75 мільярда.

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На 12.30 мск обсяг біржових торгів по парі долар/рубль розрахунками "завтра" становив $2,87 мільярда.

"Крім фізичного попиту на валюту, поточна ситуація влаштовує спекулянтів, що стоять у довгих валютних позиціях - інтенсивність зрушень кошика відбиває всі витрати на фондування та можливі ризики розвороту рубля в плюс, яких насправді зараз і практично немає: нафта падає, санкції знімати ніхто не збирається, геополітична ситуація залишається напруженою", - сказав Петро Неймишев із банку "Відкриття".

Неймишев сподівається на те, що поточна ситуація знаходиться під контролем ЦБ: "Наприклад, таким ослабленням рубля він компенсує різке падіння нафтових котирувань, і на якомусь одному йому відомому рівні зупинить процес".

Набагато гірше, на думку дилера "Відкриття", якщо Центробанк не може контролювати зараз курс, "і в цьому випадку наслідки і динаміка непередбачувані, тим більше, що ЦБ хоче скасувати коридор наприкінці року, що зараз проти рубля".