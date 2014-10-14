ВР ухвалила закон про протидію відмиванню доходів та фінансуванню тероризму

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутата із 288, зареєстрованих у сесійній залі.

Представляючи законопроект, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Олексій Кайда зазначив, що до законопроекту під час підготовки до другого читання надійшло 111 поправок, більшість з яких була врахована повністю або редакційно.

Як повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР, законодавчий акт спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу.

Документом, зокрема:

запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;

виокремлюються заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

змінено підхід щодо визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до предикатних);

вдосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації);

запроваджено фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій;

встановлено поріг для міжнародних грошових переказів;

знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами та нотаріусами;

виключено осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 тис. грн, з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;

поліпшено процедуру зупинення фінансових операцій тощо.

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Законом також визнано таким, що втратив чинність, закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", та внесено зміни до інших кодифікованих та законодавчих актів, які витікають із нього та направлені на реалізацію його норм.

Як повідомляв УНІАН, парламент 7 жовтня ухвалив цей закон у першому читанні. Закон був внесений Кабінетом міністрів України.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що 16 лютого 2012 року на Пленарному засіданні FATF схвалено нові рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму (FATF), тому українське законодавство потребує відповідних змін. Також сказано, що метою розробки проекту закону є виконання домовленостей в рамках угоди «стенд-бай» (SBA) з Міжнародним валютним фондом і урахування пропозицій до національного законодавства експертів FATF, МВФ та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).