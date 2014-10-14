Уряд виділить Фонду гарантування кредит на 10 млрд гривень

Кабінет міністрів України в найближчі дні виділить 10 млрд грн для фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, про це журналістам у Вашингтоні заявив міністр фінансів Олександр Шлапак.

«На цьому тижні уряд виділить близько 10 млрд грн у Фонд гарантування вкладів, оскільки доводиться чистити «авгієві стайні», виводити з ринку велику кількість банків, у тому числі банків-сміттярів, через які в минулі роки було відмито, за нашими оцінками, понад 300 млрд грн», - сказав міністр.

Він зазначив, що кошти на це уряд виділить, в тому числі, за рахунок підтримки Світового банку.

Глава Мінфіну також нагадав, що було проведено стрес-тест групи 15 найбільших банків України, результати якого показали необхідність докапіталізації на 56 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 8 жовтня становлять 11,061 млрд грн. Станом на 1 жовтня кількість учасників Фонду становить 166 банків.

З початку року Національний банк України вже визнав неплатоспроможними 26 банків, включаючи банк «Аксіома», «Інтеркредитбанк», «Меліор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».