Росія заявляє про готовність до переговорів з ЄС про створення зони вільної торгівлі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє про готовність Росії почати переговори з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, цьому він сказав у Москві, виступаючи перед Асоціацією європейського бізнесу.

«Ми залишаємося відкритими до взаємодії з іншими країнами, іншими регіональними об'єднаннями, готові обговорювати перспективи створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, готові до послідовної реалізації моделі інтеграції», - сказав Лавров.

При цьому він нагадав, що з 1 січня 2015 року починає функціонувати Євразійський економічний союз - «відкритий, такий, що розвивається, дуже перспективний з погляду ведення бізнесу проект».

За його словами, українська криза показує системні проблеми у відносинах між Росією і Європейським Союзом, зокрема - відсутність реальних зусиль щодо створення загального економічного і гуманітарного простору.

«Ми зустрічалися (з представниками країн ЄС) і говорили не лише про Україну, а й про те, що українська криза показує системні проблеми, зокрема - відсутність реальних переговорів щодо створення спільного економічного і гуманітарного простору (з Європейським Союзом)", - сказав Лавров.

За його словами, сьогодні знову відкрито вікно можливостей для подолання української кризи.

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"Узгоджуються і реалізуються практичні заходи на основі домовленостей про припинення вогню, досягнутих за ініціативою президентів (Петра) Порошенка і (Володимира) Путіна", - сказав міністр.

При цьому він заявив, що Росія виступає за інтенсифікацію контактів із Заходом на найвищому рівні. «Я вважаю, що особисті контакти ніщо не може замінити - ні телефонні розмови, ні відеоконференції, ні листування. Ми цілком за те, щоб ці контакти не просто зберігалися, а щоб вони інтенсифікувалися. Але питання не за адресою, тому що Росія не виступила ініціатором ні в одному випадку, коли намічені, заплановані зустрічі переносилися, з різними поясненнями, як правило, не дуже переконливими, але не ми виступали ініціатором скорочення інтенсивності особистих контактів», — сказав він.

За словами Лаврова, ще задовго до української кризи американський президент скасовував намічені зустрічі з керівництвом Росії.

«Причому, задовго до України були приклади, коли, наприклад, президент Обама, образившись на нас чомусь за Едварда Сноудена, який опинився в Росії, як сніг на голову нам впав, як грім серед ясного неба, а чомусь вирішили, що ми винні в цьому. І дійшло до того, що президент Обама в своїй образі скасував візит, який почався напередодні петербурзького саміту «двадцятки», до Москви. Виграли від цього російсько-американські відносини? Упевнений, що ні», - додав міністр.

За його словами, зміни в графіку контактів керівництва РФ з лідерами ЄС також не допомагають справі і «не дають змоги нормально, відверто, як і належить серйозним людям, обговорити питання, що накопичилися».

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що на саміті AСEM у Мілані відбудеться ряд багато- і двосторонніх переговорів, присвячених реалізації його Мирного плану для Донбасу.

За словами Порошенка в Мілані також планується його зустріч з Путіним.

Планується, що в цьому саміті повинні взяти участь 55 глав держав і урядів.

10 жовтня представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен заявила, що лідери Європейського Союзу не планують зустрічатися з президентом Росії під час саміту Азія-Європа.