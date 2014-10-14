Глава "Сбербанку" закликав Путіна "не мотивувати ГУЛАГом", а займатися економікою

Глава найбільшого російського банку "Сбербанку" Герман Греф несподівано почав критикувати режим Володимира Путіна і закликати Кремль займатися економікою.

Про це сьогодні пише ZN.UA з посиланням на австрійське видання Die Presse.

"Коли я чую, як хтось каже, що, мовляв, обмінний курс рубля впав і слава Богу, а імпорт скоро зовсім зникне, мене пересмикує. Ми, вибачте, імпортуємо фактично все. Я готовий там щось не з'їсти, але вже сьогодні не готовий відмовитися від зручностей цивілізації", - сказав Греф на інвестиційному форумі в Росії.

Він також провів паралель між курсами Кремля сьогодні і СРСР перед розпадом комуністичної імперії.

"Чому СРСР розпався? Це сталося через страшну економічну некомпетентність радянського керівництва. Саме незнання законів економіки призвело до краху СРСР", - підкреслив банкір, наближений до Володимира Путіна.

Він також закликав сьогодні займатися економікою, а "не мотивувати людей ГУЛАГом, як в СРСР". Австрійський оглядач вважає, що своїм виступом Греф "дав ляпаса" режиму Путіна на тлі економічних санкцій і падіння цін на нафту.

Видання пише, що присутні на форумі директори інвестиційних компаній аплодували словам голови "Сбербанку". Це ще раз підкреслює депресію, від якої страждає російський бізнес після початку російсько-українського конфлікту.

Санкції Заходу через військової агресію проти України вдарили по цілих секторів економіки і відрізали російський бізнес від іноземних кредитів. А падіння цін на нафту обвалило рубль.

Раніше видання Washington Post писало, що олігархи в Росії бояться, що Путін відбере їхні статки для боротьби проти Заходу.