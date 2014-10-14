Компанії, що потрапили під санкції, не зможуть отримати ліцензію на 3G-зв'язок в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на засіданні 14 жовтня ухвалила рішення схвалити зміни до порядку проведення конкурсів на одержання ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Згідно з повідомленням прес-служби регулятора, НКРЗІ планує внести ряд змін до порядку проведення тендерів на 3G-ліцензії. При цьому умови конкурсів набудуть чинності після їх узгодження з Кабінетом міністрів України.

Таким чином, згідно із запропонованими змінами, підставою для відмови в участі в тендері на 3G-ліцензію буде також застосування до компанії санкцій згідно із Законом України «Про санкції».

У НКРЗІ також відзначили, що зміни вносяться з метою «забезпечення виконання постанови Кабінету міністрів», яка була обнародувана на початку жовтня.

«Рішення НКРЗІ буде подано на узгодження в зацікавлені державні органи, зокрема, в Державну службу України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва і Антимонопольний комітет України», - повідомили також у прес-службі.

Читайте такожПорошенко обіцяє запровадити 4G-технологію в Україні найближчим часом

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України обнародував постанову про проведення конверсії радіочастотного ресурсу (РЧР), що дозволить провести конкурс на одержання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Згідно з постановою, НКРЗІ має провести тендер і видати три ліцензії 3G-зв’язок операторам за мінімальною вартістю 2,443 млрд грн.

При цьому в постанові також передбачається, що операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції», можуть не тільки не допустити до конкурсу, а й позбавити вже одержаної 3G-ліцензії.

У свою чергу, норма Кабміну про неучасть в конкурсі на 3G-ліцензії компаній з російським капіталом з постанови була вилучена.

На сьогоднішній день Україна є єдиною країною в Європі, що не має повноцінного зв'язку третього покоління.