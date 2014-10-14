У МВФ позитивно оцінили заходи, вжиті НБУ для стабілізації валютного ринку

Як повідомили у прес-службі Міністерства фінансів, про це повідомили представники Фонду під час переговорів з українською делегацією на чолі з міністром фінансів Олександром Шлапаком та головою Національного банку Валерією Гонтарєвою.

Читайте такожНацбанк називає активізацію чорного валютного ринку тимчасовим побічним ефектом

«Представники Міжнародного валютного фонду розглянули зміни в економічній ситуації в Україні, пов'язані, у першу чергу, з руйнуванням бойовиками виробничої інфраструктури сходу України, - повідомили у прес-службі. - У цьому контексті фахівці МВФ позитивно оцінили вплив прийнятих адміністративних обмежень на готівковому валютному ринку, що сприяло послабленню кризових тенденцій».

Крім того, як наголосили у Мінфіні, у МВФ звернули увагу на те, що наявні в уряду ресурси дозволяють у повному обсязі здійснити розрахунок за зовнішніми зобов'язаннями.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк від 23 вересня скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, а також увів додаткові антикризові заходи щодо деяких валютних операцій, включаючи імпорт без завезення товару на територію України, перерахування резидентами за межі України валютних коштів для викупу корпоративних прав у нерезидентів, здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку.

Крім того, Національний банк України знизив максимальну суму продажу готівкової іноземної валюти одній фізичній особі в один операційний (робочий) день до еквіваленту 3 тис. гривень. Також Нацбанк зобов'язав банки реалізувати придбану на аукціонах у Національного банку України готівкову валюту для поповнення своїх кас протягом 5 днів або повернути нереалізовану валюту регулятору.

Причому керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави домовилися продавати долари за курсом не дорожче 12,95 грн/дол.

Раніше повідомлялося, що від початку року українці забрали з банків 110 млрд гривень депозитів.