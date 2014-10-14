Українські підприємства зможуть і надалі приховувати справжніх власників - адвокат

Про це в коментарі УНІАН сказав адвокат департаменту кримінальної практики юридичної компанії «Алексєєв, Боярчуков і партнери» Єгор Штокалов.

На думку юриста, законодавство України і законодавство країн-офшорів відрізняються. І тому українські норми і вимоги можуть бути неприйнятними в офшорній зоні. «Законодавство України і країн, включених до офіційного списку офшорних зон, дуже відрізняється. І питання щодо обов'язків посадовця (формального власника), наприклад республіки Вануату, розкрити інформацію про осіб, на користь яких він діє за трастовим контрактом, неможливо», - зазначив Штокалов.

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Він упевнений, що тепер в Україні істотно зросте попит на фахівців з реєстрації прав на офшорні компанії. «Наприклад, власник підприємства з України – компанія з Кіпру. А її власник – інша компанія, зареєстрована на Белізі. І кінцевий бенефеціар – підставний директор з Беліза. Формально, підставний директор зобов'язаний діяти на користь фактичного власника активу. Плюс трастовий контракт може передбачати обов'язок директора не розголошувати відомості про особу, на користь якої він володіє активом», - прокоментував адвокат можливу схему з відходження від зобов'язання розкривати реальних власників.

Як зазначив адвокат, норми прийнятого парламентом закону вимагають, щоб керівник компанії подавав державному реєстраторові інформацію про кінцеву юридичну особу - вигодоодержувача. І у випадку ненадання такої інформації або надання недостовірної інформації щодо керівника компанії може бути відкрите кримінальне провадження із можливим покаранням у вигляді штрафу і/або громадських робіт.

«Причому, виходячи з аналізу тексту законопроекту, компаніям досить буде назвати фізичну особу - вигодоодержувача: вказати його паспортні дані та ідентифікаційний номер (за наявності). А ось щодо держави проживання кінцевого бенефіціара законопроект обмежень не передбачає, – наголосив юрист. - Найпоширенішим у світовій практиці способом приховування такої інформації є операції з офшорними компаніями із подальшим переведенням активів на баланс таких компаній. На мою думку, це найпопулярніший спосіб уникнення зобов'язань щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціара».

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб і публічних діячів».

Документ встановлює механізм виявлення кінцевого вигодо одержувача юридичних осіб, а також вільного доступу до Державного реєстру майнових прав на нерухомість.

Коментуючи ухвалення законопроекту, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що тепер в Україні закінчиться ера офшорів.