Українці у вересні купили на $265 млн більше, ніж продали

Українці у вересні купили іноземної валюти вдвічі більше, ніж продали.

Чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у вересні склав 264,6 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України. Читайте такожНацбанк заради підтримки гривні продав на аукціоні $200 млн «Обсяг валюти, купленої банками у населення, - 276,2 млн дол., Обсяг валюти, проданої населенню, - 540,8 млн дол.», - сказано в повідомленні. У серпні Нацбанк повідомляв, що українці продали банкам 384 млн дол., купили 585,3 млн дол.. Чиста купівля відповідно склала 201,3 млн дол..

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