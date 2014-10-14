Нацбанк поліпшив оцінку золотовалютних резервів

Національний банк України поліпшив оцінку золотовалютних резервів станом на 1 жовтня на 185 млн. дол. – до 16,385 млрд дол., повідомляється на сайті регулятора.

За оновленими даними НБУ, міжнародні резерви у вересні виросли на 457 млн. дол., або на 2,9%, а з початку року зменшились на 4,031 млрд дол., або на 19,7%.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в серпні зменшились на 142 млн. дол., або на 0,9%, а з початку року зменшились на 4,488 млрд дол., або на 21,9%, до 15,928 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ зменшились на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., – до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Водночас регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.