Російський рубль знову оновив мінімуми

Рубль у вівторок продовжив оновлювати мінімуми через дефіцит валюти за обмеженого доступу до західних ресурсів і на тлі падіння нафтових цін, при цьому ЦБР залишався основним продавцем валюти, зсунувши валютний коридор сім разів, чого не робив з початку березня, коли Рада Федерації РФ дозволила ввести війська в Україну, повідомляє Рейтер.

Учасники ринку вказують на можливий тиск на рубль самих інтервенцій ЦБ при поточних параметрів зсуву коридору, що робить привабливими і малоризикованим спекуляції з довгими валютними позиціями.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) до 17.45 мск перебував на рівні 45,67 рубля, проти неї рубль втрачає 27 копійок порівняно з біржовим закриттям понеділка. Раніше кошиком був досягнутий абсолютний максимум 45,73.

Американський долар розрахунками "завтра" оцінювався до цього часу на Московській біржі в 40,80 рубля, на 31 копійку вище попереднього закриття. Раніше був досягнутий новий максимум для валюти США - 40,83 рубля.

Євро до 17.45 мск оцінюється у 51,61, на 28 копійок вище попереднього закриття. Євро, в свою чергу, сходив на історичний максимум 51,71.

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Нафта марки Brent сьогодні падала до позначки $86,55 за барель вперше з 1 грудня 2010 року, зараз барель оцінюється ще нижче - в $86,42, подешевшавши на 2,8% з початку дня.