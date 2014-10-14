Нацбанк продасть $300 млн під час інтервенцій 15 і 17 жовтня

Національний банк України проведе 15 і 17 жовтня інтервенції з продажу іноземної валюти за гривні на загальну суму 300 млн дол. за фіксованим курсом.

Про це УНІАН повідомив представник комерційного банку з посиланням на лист регулятора.

За інформацією банкіра, 15 жовтня регулятор проведе інтервенції для підтримки кас банків і має намір витратити до 100 млн дол., а 17 жовтня для задоволення потреб клієнтів банків витратить до 200 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України під час валютної інтервенції 10 жовтня продав банкам 199,97 млн дол. за фіксованим курсом 12,95 грн/дол. Під час валютної інтервенції 9 жовтня Нацбанк продав під потреби кас банків 99 млн дол. за фіксованим курсом 12,93 грн/дол.