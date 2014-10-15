Російські банки стали тікати з окупованого Криму

Банківський ринок, який тільки сформувався в окупованому Росією Криму, знову почав змінюватися під дією геополітичних ризиків, пише "Комерсант".

Побоювання погіршення відносин із західними контрагентами стали надавати прямий вплив на гравців, незважаючи на скромний характер їх бізнесу. Першим на цьому ґрунті регіон залишає томський Промрегіонбанк - всього через два місяці після виходу в анексований Крим. Досі зовнішні ризики блокували півострів тільки для великих гравців.

Читайте такожЧалий: Україна зараз не несе відповідальність за КримЧому перспективи регіону були настільки швидко переглянуті, банк лише загально пояснив в офіційному повідомленні на сайті: "Закриття офісу в Сімферополі - це вимушений крок, пов'язаний із загостренням зовнішньополітичної обстановки і посиленням системних ризиків для банку і його партнерів як на території Криму, так і в інших російських регіонах присутності. Бажаючи зберегти стабільність в роботі і довіру клієнтів, керівництво Промрегіонбанка прийняло рішення про закриття ККО "Сімферопольський".

Всього в анексованому Криму працюють майже 30 російських банків.

Читайте такожСША готові почати обговорення пом'якшення санкцій проти Росії або ввести новіЗа словами співрозмовника видання, "Крим на перевірку виявився не такий привабливий, як здавалося: ціни на оренду, як в Москві, а ось населення набагато менше 2 млн осіб на весь півострів". Втім, політичний аспект, схоже, все-таки основний. "Вже зараз зрозуміло, що ситуація навколо Криму дуже напружена, санкції продовжаться, і ризикувати відносинами всього банку з західними контрагентами заради не самого очевидного і поки що маленького бізнесу в Криму немає сенсу", - говорить співрозмовник.

За інформацією "Ъ", побоювання можуть стосуватися реакції західних банків-контрагентів, в яких Промрегіонбанк має коррахунку. Зокрема, мова може йти про німецький Commerzbank. Для європейських або американських банків Крим - окупована територія. У такій ситуації великі ризики їх відмови проводити операції тих російських гравців, які на ній працюють.