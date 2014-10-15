Росія готується до вилучення іноземної власності

Депутат нижньої палати парламенту Росії Євген Федоров підготував проект закону «Про заходи захисту майнових прав РФ, громадян РФ і російських юридичних осіб від санкцій, введених іноземними державами (об'єднаннями іноземних держав)».

Документ передбачає узаконити механізм стягнення втрат через рішення іноземних судових інстанцій про арешт власності Росії або представників РФ, у тому числі приватних осіб і компаній.

Проект передбачає введення права фізичної або юридичної особи РФ, постраждалої внаслідок арешту майна за кордоном, на внутрішньоросійський арбітражний позов про вилучення на території Росії майна представників тієї держави, яка арештувала їх власність, пише газета «Известия».

У разі позитивного рішення Арбітражного суду іноземна власність буде надходити у спеціально створений антисанкційний фонд, управляти і розпоряджатися активами якого пропонується уповноважити уряд Росії. Особа, яка постраждала від іноземних санкцій та арешту власності, в подальшому зможе отримати компенсацію з цього фонду.

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На сьогодні найяскравішим прикладом арешту власності російського громадянина за кордоном можна вважати дії італійського суду, який заморозив активи російського підприємця Аркадія Ротенберга. Фактично одночасно з судовим рішенням в Італії в Держдуму був внесений проект закону єдинороса Поневежського про право фізичних і юридичних осіб на компенсацію в Росії втрат у зв'язку з санкційними арештами їх власності за кордоном.